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Locales comerciales en venta en Región de Bratislava, Eslovaquia

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Bratislava
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5 propiedades total found
Propiedad comercial 5 000 m² en Ruzinov, Eslovaquia
Propiedad comercial 5 000 m²
Ruzinov, Eslovaquia
Área 5 000 m²
#2022E.🇷🇺 🏢 Vendo mi edificio de administración en Starom Ruzhinov (Bratislava)Ofrece una ve…
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Propiedad comercial 4 587 m² en Bratislava, Eslovaquia
Propiedad comercial 4 587 m²
Bratislava, Eslovaquia
Área 4 587 m²
2027E. (Suspira) La falta de aire industrial en la frontera de Chehiah (60 km de Bratislava)…
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Almacén 1 000 m² en Nove Mesto, Eslovaquia
Almacén 1 000 m²
Nove Mesto, Eslovaquia
Área 1 000 m²
We offer renting or for sale office premises in Bratislava-Nove Mesto The room is suitable …
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Oficina en Bratislava, Eslovaquia
Oficina
Bratislava, Eslovaquia
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$127,675
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Oficina en Bratislava, Eslovaquia
Oficina
Bratislava, Eslovaquia
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$3,860
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