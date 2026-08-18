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Locales comerciales en venta en Eslovaquia

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Región de Bratislava
5
Bratislava
3
7 propiedades total found
Propiedad comercial 5 000 m² en Ruzinov, Eslovaquia
Propiedad comercial 5 000 m²
Ruzinov, Eslovaquia
Área 5 000 m²
#2022E.🇷🇺 🏢 Vendo mi edificio de administración en Starom Ruzhinov (Bratislava)Ofrece una ve…
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Propiedad comercial en Vysoke Tatry, Eslovaquia
Propiedad comercial
Vysoke Tatry, Eslovaquia
Ofrecemos a la venta un hotel situado en una de las regiones naturales y turísticas más atra…
$1,54M
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Agencia
Hayat
Idiomas hablados
English, Русский
Propiedad comercial 4 587 m² en Bratislava, Eslovaquia
Propiedad comercial 4 587 m²
Bratislava, Eslovaquia
Área 4 587 m²
2027E. (Suspira) La falta de aire industrial en la frontera de Chehiah (60 km de Bratislava)…
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Propiedad comercial 2 100 m² en Tovarniky, Eslovaquia
Propiedad comercial 2 100 m²
Tovarniky, Eslovaquia
Área 2 100 m²
La fábrica se utilizaba anteriormente para la producción de acero para la arquitectura, Prod…
$1,84M
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Almacén 1 000 m² en Nove Mesto, Eslovaquia
Almacén 1 000 m²
Nove Mesto, Eslovaquia
Área 1 000 m²
We offer renting or for sale office premises in Bratislava-Nove Mesto The room is suitable …
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Oficina en Bratislava, Eslovaquia
Oficina
Bratislava, Eslovaquia
Ofrecemos a la venta locales no residenciales en el centro de Bratislava Ofrecemos a la vent…
$127,675
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TekceTekce
Oficina en Bratislava, Eslovaquia
Oficina
Bratislava, Eslovaquia
Venta de espacio de oficinas en el centro de Bratislava Oficina de inversiones justo en el c…
$3,860
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