Casas en Venta en Eslovaquia

Casa 4 habitaciones en Vrakuna, Eslovaquia
Casa 4 habitaciones
Vrakuna, Eslovaquia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Ofrecemos a la venta un apartamento de 4 dormitorios con una superficie de 126 m2 (incluyend…
Precio en demanda
Casa 4 habitaciones en Vinosady, Eslovaquia
Casa 4 habitaciones
Vinosady, Eslovaquia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Número de plantas 1
VINOSADY, AL PEZINE Ofrecemos a la venta el último bungalow de 4 habitaciones, que con su ex…
Precio en demanda
Casa 3 habitaciones en Podunajske Biskupice, Eslovaquia
Casa 3 habitaciones
Podunajske Biskupice, Eslovaquia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 006 m²
We offer K   selling the villa in Bratislava-pod.biskupicach Square Square Square 1006m2 Hou…
$1,35M
Parámetros de las propiedades en Eslovaquia

