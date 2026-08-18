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Terreno y parcelas en venta en Eslovaquia

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Parcela en Bratislava, Eslovaquia
Parcela
Bratislava, Eslovaquia
# 2026E. (Suspira)(Suspira) Hay una estación llamada Bratislava bajo la construcción de una …
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Parcela en Stupava, Eslovaquia
Parcela
Stupava, Eslovaquia
#2022E.🇷🇺 🏗️ 📌 яарактеристики:••💶 📑 1️⃣ 1/42️⃣ 1/43️⃣ 1/2📲 #________________________________…
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Parcela en Bratislava, Eslovaquia
Parcela
Bratislava, Eslovaquia
Oferta para la venta con permiso de construcciónUbicación - 8 km de BratislavaTamaño - 4500 …
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Parcela en Bratislava, Eslovaquia
Parcela
Bratislava, Eslovaquia
Sale   Land   Fly   Bratislava-pod.biskupice is suitable for construction, the land is locat…
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Parcela en Vrakuna, Eslovaquia
Parcela
Vrakuna, Eslovaquia
We offer a land plot for sale (Orn &aacric; DA), in a beautiful area of ​​Bratislava-Vrakuna…
$1,96M
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