Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Eslovaquia
  3. Bratislava
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Bratislava, Eslovaquia

;
5 propiedades total found
Propiedad comercial 4 587 m² en Bratislava, Eslovaquia
Propiedad comercial 4 587 m²
Bratislava, Eslovaquia
Área 4 587 m²
2027E. (Suspira) La falta de aire industrial en la frontera de Chehiah (60 km de Bratislava)…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 5 000 m² en Ruzinov, Eslovaquia
Propiedad comercial 5 000 m²
Ruzinov, Eslovaquia
Área 5 000 m²
#2022E.🇷🇺 🏢 Vendo mi edificio de administración en Starom Ruzhinov (Bratislava)Ofrece una ve…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Oficina en Bratislava, Eslovaquia
Oficina
Bratislava, Eslovaquia
Ofrecemos a la venta locales no residenciales en el centro de Bratislava Ofrecemos a la vent…
$127,675
Dejar una solicitud
Oficina en Bratislava, Eslovaquia
Oficina
Bratislava, Eslovaquia
Venta de espacio de oficinas en el centro de Bratislava Oficina de inversiones justo en el c…
$3,860
Dejar una solicitud
Almacén 1 000 m² en Nove Mesto, Eslovaquia
Almacén 1 000 m²
Nove Mesto, Eslovaquia
Área 1 000 m²
We offer renting or for sale office premises in Bratislava-Nove Mesto The room is suitable …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir