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Propiedades residenciales en venta en Bratislava, Eslovaquia

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apartamentos
4
casas independientes
3
8 propiedades total found
Casa 8 habitaciones en Old Town, Eslovaquia
Casa 8 habitaciones
Old Town, Eslovaquia
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Área 720 m²
Número de plantas 3
# 2024E.(Suspira) Se trata de un espectáculo de lujo en Star Mesa BratislavaEstamos hablando…
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Apartamento 3 habitaciones en Dubravka, Eslovaquia
Apartamento 3 habitaciones
Dubravka, Eslovaquia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
🏢 Amplio apartamento de 4 dormitorios en venta en la zona de Dubravka, Bratislava📌 Caracterí…
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Casa en Old Town, Eslovaquia
Casa
Old Town, Eslovaquia
Número de plantas 2
#2031E 🏰 Venta una villa moderna en el casco antiguo con vistas panorámicas al castillo de B…
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 4 habitaciones en Podunajske Biskupice, Eslovaquia
Apartamento 4 habitaciones
Podunajske Biskupice, Eslovaquia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 4/8
Precio en demanda
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Apartamento en Bratislava, Eslovaquia
Apartamento
Bratislava, Eslovaquia
Área 96 m²
# 1524.Es como un elegante apartamento de 3 dormitorios en un culto, lente Sky Park.Este pre…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Podunajske Biskupice, Eslovaquia
Apartamento 3 habitaciones
Podunajske Biskupice, Eslovaquia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Piso 3/13
#2028E. 🏢 Apartamento de 3 habitaciones en venta sin reparación en Podunai Biskupitsy (Dolné…
Precio en demanda
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TekceTekce
Apartamento en Karlova Ves, Eslovaquia
Apartamento
Karlova Ves, Eslovaquia
Продается просторная, солнечная 3-комнатная квартира с кондиционером. Площадь квартиры: 1…
$476,973
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Casa 3 habitaciones en Podunajske Biskupice, Eslovaquia
Casa 3 habitaciones
Podunajske Biskupice, Eslovaquia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 006 m²
We offer K   selling the villa in Bratislava-pod.biskupicach Square Square Square 1006m2 Hou…
$1,35M
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