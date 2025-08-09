Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Eslovaquia
  3. Bratislava
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Bratislava, Eslovaquia

Apartamento Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Podunajske Biskupice, Eslovaquia
Apartamento 4 habitaciones
Podunajske Biskupice, Eslovaquia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 4/8
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento en Karlova Ves, Eslovaquia
Apartamento
Karlova Ves, Eslovaquia
Продается просторная, солнечная 3-комнатная квартира с кондиционером. Площадь квартиры: 1…
$476,973
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Bratislava, Eslovaquia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir