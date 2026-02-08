  1. Realting.com
  2. Serbia
  3. Niš
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Niš, Serbia

Belgrado
1
Serbia Central
3
Belgrado
2
Nisava Administrative District
1
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial Nish
Complejo residencial Nish
Complejo residencial Nish
Donji Matejevac, Serbia
de
$74,013
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 4
K продаже предлагается квартиры от застройщика в Сербии, в городе Ниш Ниш, третий по численности населения и экономическому положению город Сербии. Brandy de cereales, Bulgaria y otros países de la región. Y S. Дом в котором застройщик предлагает квартиру находится в тихом спокойном ра…
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir