  2. Serbia
  3. Cukarica Urban Municipality
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Cukarica Urban Municipality, Serbia

Belgrado
1
Serbia Central
3
Belgrado
2
Nisava Administrative District
1
Complejo residencial Leksus
Complejo residencial Leksus
Complejo residencial Leksus
Rusanj, Serbia
de
$98,181
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 6
¡El IVA NO ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO MÁS TRIMESTRE! ¡Una gran oportunidad para invertir dinero con éxito y obtener el VNZH de un país europeo! Se está construyendo un excelente complejo residencial multifuncional en la capital de Serbia, en la región oblicua de Bezhetskaya. Se conv…
Agencia
Риэлтор без границ
