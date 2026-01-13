  1. Realting.com
  Serbia
  Serbia Central
  Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Serbia Central, Serbia

Belgrado
1
Belgrado
2
Nisava Administrative District
1
Niš
1
Complejo residencial Nish
Complejo residencial Nish
Complejo residencial Nish
Donji Matejevac, Serbia
de
$74,013
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 4
K продаже предлагается квартиры от застройщика в Сербии, в городе Ниш Ниш, третий по численности населения и экономическому положению город Сербии. Brandy de cereales, Bulgaria y otros países de la región. Y S. Дом в котором застройщик предлагает квартиру находится в тихом спокойном ра…
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Barrio residencial Belgrade Waterfront
Barrio residencial Belgrade Waterfront
Barrio residencial Belgrade Waterfront
Barrio residencial Belgrade Waterfront
Barrio residencial Belgrade Waterfront
Mostrar todo Barrio residencial Belgrade Waterfront
Barrio residencial Belgrade Waterfront
Belgrado, Serbia
de
$176,582
Moderno complejo en el centro de Belgrado, que ofrece infraestructura de alta calidad 5*****. Estudios con una superficie de 32 m2 y apartamentos de un dormitorio: desde 45 m2, con dos dormitorios – ndash; desde 76 m2. Este es un proyecto emblemático para Belgrado, que se ha convertido…
Agencia
MD Realty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Leksus
Complejo residencial Leksus
Complejo residencial Leksus
Rusanj, Serbia
de
$98,181
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 6
¡El IVA NO ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO MÁS TRIMESTRE! ¡Una gran oportunidad para invertir dinero con éxito y obtener el VNZH de un país europeo! Se está construyendo un excelente complejo residencial multifuncional en la capital de Serbia, en la región oblicua de Bezhetskaya. Se conv…
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
