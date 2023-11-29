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Obra nueva en venta en Niš

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Complejo residencial Nish
Complejo residencial Nish
Niš, Serbia
de
€67,800
Área 57–64 m²
2 propiedades 2
Ríndete a: 2023
K продаже предлагается квартиры от застройщика в Сербии, в городе Ниш Ниш, третий по численности населения и экономическому положению город Сербии. Brandy de cereales, Bulgaria y otros países de la región. Y S. Дом в котором застройщик предлагает квартиру находится в тихом спокойном районе города, зесь не. Дом окружают красивые сады, район постепенно расстрается. недалеко от дома есть магазины, школа. K продаже предлагается двухкомнатные квартиры, площадью 56,5 кв м и . En el caso de la empresa, en el caso de la industria, en el caso de la empresa. Reparto de la República de China, la Comisión de Investigación de la Universidad de Austria. При покупке квартиры оформляется ВНЖ Сербии. Empresa estatal 1-2 месяца.  
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