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Locales comerciales en venta en Provincia de Riad, Arabia Saudita

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hoteles
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4 propiedades total found
Hotel 435 m² en As Sulayyil, Arabia Saudita
Hotel 435 m²
As Sulayyil, Arabia Saudita
Área 435 m²
Este pequeño pero fino hotel fue inaugurado hace 14 años en Szeged, la tercera ciudad más gr…
$1,69M
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Hotel 6 700 m² en Provincia de Riad, Arabia Saudita
Hotel 6 700 m²
Provincia de Riad, Arabia Saudita
Área 6 700 m²
Nos complace especialmente poder ofrecerle un hotel muy bien cuidado y sin operadores en una…
$7,30M
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Propiedad comercial en Afif, Arabia Saudita
Propiedad comercial
Afif, Arabia Saudita
Número de plantas 2
$16,30M
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Hotel 1 000 m² en As Sulayyil, Arabia Saudita
Hotel 1 000 m²
As Sulayyil, Arabia Saudita
Área 1 000 m²
Estamos especialmente contentos de poder ofrecerle un hotel de primera calidad en una ubicac…
$6,47M
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