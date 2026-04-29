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Casas en Venta en Provincia de Najrán, Arabia Saudita

Sharurah
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Villa 3 habitaciones en Sharurah, Arabia Saudita
Villa 3 habitaciones
Sharurah, Arabia Saudita
Habitaciones 3
Área 103 m²
En el pueblo de Polanyi (Alemania: Polern), situado a 25 minutos en coche de Kaposvar, con u…
$171,789
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Castillo en Sharurah, Arabia Saudita
Castillo
Sharurah, Arabia Saudita
En Hungría en 8707 Puzstakovacsi (Condado Somogy), una pequeña casa de campo totalmente refo…
$176,496
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Villa 5 habitaciones en Sharurah, Arabia Saudita
Villa 5 habitaciones
Sharurah, Arabia Saudita
Habitaciones 5
Área 133 m²
La encantadora villa antigua con casa de huéspedes está en venta en 7400 Kaposvár, Transdanu…
$185,321
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Casa 6 habitaciones en Sharurah, Arabia Saudita
Casa 6 habitaciones
Sharurah, Arabia Saudita
Habitaciones 6
Área 128 m²
El pequeño pueblo de Igal se encuentra en el sur de Transdanubia/Hungría, aprox. A 40 km del…
$147,080
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