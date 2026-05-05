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Casas con piscina en Venta en Yantarny, Rusia

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1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Yantarny, Rusia
Casa 3 habitaciones
Yantarny, Rusia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Número de plantas 1
Venta parcela de una sola planta 10 acres de IZHS en el pueblo de Yantarny del propietario.N…
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Agencia
Ненахова
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Yantarny, Rusia

con Terraza
Baratos
De lujo
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