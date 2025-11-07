Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Yantarny
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Yantarny, Rusia

1 propiedad total found
Casa 1 habitación en Yantarny, Rusia
Casa 1 habitación
Yantarny, Rusia
Habitaciones 1
Área 49 m²
Número de plantas 1
Casa en venta 49 metros cuadrados en la zona del lago Sinyavino (settlement Sinyavino) Cerca…
$92,199
Parámetros de las propiedades en Yantarny, Rusia

