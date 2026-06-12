Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Udelnaya
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Udelnaya, Rusia

;
1 propiedad total found
Propiedad comercial 120 m² en Udelnaya, Rusia
Propiedad comercial 120 m²
Udelnaya, Rusia
Área 120 m²
Número de objeto: 1002. Edificio separado 120m2 con ventanas panorámicas, en una parcela de …
$229,246
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir