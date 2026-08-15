Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Tartaristán
  4. Comercial
  5. Almacén

Almacenes en venta en Tartaristán, Rusia

;
Náberezhnye Chelny
3
Tatarsko Celninskoe selskoe poselenie
3
Almacén Borrar
Eliminar
6 propiedades total found
Almacén 26 089 m² en Tatarskie Celny, Rusia
Almacén 26 089 m²
Tatarskie Celny, Rusia
Área 26 089 m²
Piso 1
En el territorio del parque industrial, es posible construir un edificio de cualquier config…
$233,072
Dejar una solicitud
Almacén 17 784 m² en Tatarskie Celny, Rusia
Almacén 17 784 m²
Tatarskie Celny, Rusia
Área 17 784 m²
Piso 1
En el territorio del parque industrial, es posible construir un edificio de cualquier config…
$202,406
Dejar una solicitud
Almacén 36 563 m² en Náberezhnye Chelny, Rusia
Almacén 36 563 m²
Náberezhnye Chelny, Rusia
Área 36 563 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Tatarstan Republic, d Naberezhnye Chelny, Narodnaya S…
$416,132
Dejar una solicitud
Almacén 18 247 m² en Náberezhnye Chelny, Rusia
Almacén 18 247 m²
Náberezhnye Chelny, Rusia
Área 18 247 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Tatarstan Republic, d Naberezhnye Chelny, Narodnaya S…
$207,680
Dejar una solicitud
Almacén 18 315 m² en Náberezhnye Chelny, Rusia
Almacén 18 315 m²
Náberezhnye Chelny, Rusia
Área 18 315 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Tatarstan Republic, d Naberezhnye Chelny, Narodnaya S…
$208,452
Dejar una solicitud
Almacén 8 502 m² en Tatarskie Celny, Rusia
Almacén 8 502 m²
Tatarskie Celny, Rusia
Área 8 502 m²
Piso 1
En el territorio del parque industrial, es posible construir un edificio de cualquier config…
$96,764
Dejar una solicitud
TekceTekce

Tipos de propiedades en Tartaristán

bienes raíces comerciales
Realting.com
Ir