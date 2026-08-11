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Almacenes en venta en Náberezhnye Chelny, Rusia

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3 propiedades total found
Almacén 18 247 m² en Náberezhnye Chelny, Rusia
Almacén 18 247 m²
Náberezhnye Chelny, Rusia
Área 18 247 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Tatarstan Republic, d Naberezhnye Chelny, Narodnaya S…
$209,124
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Almacén 36 563 m² en Náberezhnye Chelny, Rusia
Almacén 36 563 m²
Náberezhnye Chelny, Rusia
Área 36 563 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Tatarstan Republic, d Naberezhnye Chelny, Narodnaya S…
$419,026
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Almacén 18 315 m² en Náberezhnye Chelny, Rusia
Almacén 18 315 m²
Náberezhnye Chelny, Rusia
Área 18 315 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Tatarstan Republic, d Naberezhnye Chelny, Narodnaya S…
$209,901
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