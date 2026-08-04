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Locales comerciales en venta en Vnukovo, Rusia

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almacenes
5
6 propiedades total found
Almacén 15 000 m² en Vnukovo, Rusia
Almacén 15 000 m²
Vnukovo, Rusia
Área 15 000 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. d Moscow, Vnukovo district, Krekshino village, Termin…
$227,607
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Almacén 2 545 m² en Vnukovo, Rusia
Almacén 2 545 m²
Vnukovo, Rusia
Área 2 545 m²
Piso 1
Una clase B planta de producción se ofrece para alquiler. d Moscow, Moskovsky settlement, La…
$77,488
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Propiedad comercial 53 293 m² en Vnukovo, Rusia
Propiedad comercial 53 293 m²
Vnukovo, Rusia
Área 53 293 m²
Clase Un centro de negocios es un complejo de oficinas de almacenes variables de 6 a 8 plant…
$94,61M
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TekceTekce
Almacén 21 015 m² en Vnukovo, Rusia
Almacén 21 015 m²
Vnukovo, Rusia
Área 21 015 m²
Piso 1
La parte del almacén es de una sola planta, con un bloque integrado de locales administrativ…
$239,594
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Almacén 1 647 m² en Vnukovo, Rusia
Almacén 1 647 m²
Vnukovo, Rusia
Área 1 647 m²
Piso 3
ID: w12384 Se ofrece un almacén aislado de clase B para alquilar. Moscow, Marushkinskoye set…
$20,827
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Almacén 1 955 m² en Vnukovo, Rusia
Almacén 1 955 m²
Vnukovo, Rusia
Área 1 955 m²
Piso 1
Una clase C caliente almacén caliente se ofrece para alquiler. d Moscow, Tolstopaltsevo vill…
$15,957
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