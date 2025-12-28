Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Locales comerciales en venta en Kommunarka, Rusia

3 propiedades total found
Propiedad comercial 123 m² en Kommunarka, Rusia
Propiedad comercial 123 m²
Kommunarka, Rusia
Área 123 m²
Oficina cómoda en Prokshino Business Quarter. Situado al salir del metro Prokshino (sucursal…
$243,682
Oficina 1 080 m² en Kommunarka, Rusia
Oficina 1 080 m²
Kommunarka, Rusia
Área 1 080 m²
Piso 11
ID: L6801 Espacio de oficina inacabado Zona: 1080.1m2 Piso: 11 Altura de techo: 3.4m Sobre …
$3,15M
Propiedad comercial 137 m² en Kommunarka, Rusia
Propiedad comercial 137 m²
Kommunarka, Rusia
Área 137 m²
Piso 1
Oficina cómoda en Prokshino Business Quarter. Situado al salir del metro Prokshino (sucursal…
$526,411
