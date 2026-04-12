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Kaliningrado
20
Svetlogorsk
6
Zelenogradsk
3
Apartamento Borrar
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32 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Kaliningrado, Rusia
TOP TOP
Estudio 1 habitación
Kaliningrado, Rusia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 4/8
Estudio cómodo "Riviera" con una superficie de 32 m2.Alojamiento para hasta 3 personas. Le o…
$57
por noche
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PAVLOV
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Apartamento 2 habitaciones en Kaliningrado, Rusia
Cinta unidad vip
Apartamento 2 habitaciones
Kaliningrado, Rusia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 49 m²
Piso 9/10
Designer Apartments
$64
por noche
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PAVLOV
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Estudio 1 habitación en Svetlogorsk, Rusia
Cinta unidad vip
Estudio 1 habitación
Svetlogorsk, Rusia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 4/52
Estudio con vistas panorámicas al mar • Área 46 m2 • Dormir 3 plazasPavlov Design Studio “Cl…
$139
por noche
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Apartamento 2 habitaciones en Svetlogorsk, Rusia
UP UP
Apartamento 2 habitaciones
Svetlogorsk, Rusia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 4/5
Apartamento con 1 dormitorio • Superficie 43 m2 • Dormitorios 4Apartamentos de diseño "Samla…
$55
por noche
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Apartamento 1 habitación en Kaliningrado, Rusia
Apartamento 1 habitación
Kaliningrado, Rusia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Piso 2/4
Acogedor apartamento hermoso en una zona tranquila en el centro de la ciudad en la calle Rep…
$32
por noche
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Apartamento 2 habitaciones en Kaliningrado, Rusia
Apartamento 2 habitaciones
Kaliningrado, Rusia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 8/12
Pavlov Apartments "Malevich" - cómodo Eurotwo 41 m2 en el nuevo complejo residencial "Centra…
$55
por noche
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Apartamento 2 habitaciones en Kaliningrad, Rusia
Apartamento 2 habitaciones
Kaliningrad, Rusia
Habitaciones 2
Área 47 m²
Piso 3/5
Apartamento de 2 piezas a corto plazo en el centro de Kaliningrad, calle Polotskaya, Leninsk…
$47
por noche
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Apartamento 2 habitaciones en Kaliningrado, Rusia
Apartamento 2 habitaciones
Kaliningrado, Rusia
Habitaciones 2
Área 68 m²
Piso 3/9
Acogedor apartamento de 2 dormitorios de 70 metros cuadrados está situado en la 3a planta de…
$65
por noche
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Estudio 1 habitación en Kaliningrado, Rusia
Estudio 1 habitación
Kaliningrado, Rusia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 23 m²
Piso 1/8
Espacioso estudio de 23 m2 en Kaliningrad!Nuestro estudio es el lugar perfecto para su estan…
$46
por noche
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Apartamento 1 habitación en Holmogorovka, Rusia
Apartamento 1 habitación
Holmogorovka, Rusia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 2/4
Ofrezco alquilar un apartamento de 1 habitación con renovación de diseño, diariamente desde …
$45
por noche
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Apartamento 2 habitaciones en Kaliningrad, Rusia
Apartamento 2 habitaciones
Kaliningrad, Rusia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 7/9
Apartamentos con 1 dormitorio • 40 m2 • hasta 2 invitadosPavlov "At Kant" - apartamentos de …
$70
por noche
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Apartamento 3 habitaciones en Svetlogorsk, Rusia
Apartamento 3 habitaciones
Svetlogorsk, Rusia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 5/5
Diseñador Eurotreeshka con loggia • Superficie de 48 m2 • Lugares de sueño 6Luminoso apartam…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Zelenogradsk, Rusia
Apartamento 3 habitaciones
Zelenogradsk, Rusia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 5/8
Apartamento de 2 dormitorios • Zona 60 m2 • Dormitorios 6Imagina tus vacaciones perfectas ju…
$70
por noche
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Apartamento 2 habitaciones en Svetlogorsk, Rusia
Apartamento 2 habitaciones
Svetlogorsk, Rusia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 2/6
Apartamento con 1 dormitorio • Superficie 43 m2 • Dormitorios 4Colección de apartamentos "Se…
$58
por noche
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Apartamento 2 habitaciones en Zelenogradsk, Rusia
Apartamento 2 habitaciones
Zelenogradsk, Rusia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 5/6
Apartamento con 1 dormitorio • Zona 40 m2 • Dormir 3 plazasPavlov Apartments "Royal Harbor" …
$67
por noche
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Apartamento 3 habitaciones en Kaliningrado, Rusia
Apartamento 3 habitaciones
Kaliningrado, Rusia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Piso 5/5
Apartamento de 3 habitaciones en la zona central de Kaliningrad, cerca del zoológico Kalinin…
$26
por noche
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Apartamento en Zelenogradsk, Rusia
Apartamento
Zelenogradsk, Rusia
Área 41 m²
Piso 4/6
Eurodvushka Pavlov "Laguna" in Zelenogradsk—this is a stylish apartment with an area of 42 m…
$64
por noche
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Apartamento 1 habitación en Kaliningrado, Rusia
Apartamento 1 habitación
Kaliningrado, Rusia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 18 m²
Piso 1/5
Estudio • Área 18 m2 • Dormitorios 2Pavlov Studio “Art Brick” es la combinación perfecta de …
$49
por noche
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Apartamento 1 habitación en Kaliningrado, Rusia
Apartamento 1 habitación
Kaliningrado, Rusia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 7/10
Apartamento de 1 habitación para RENT en ul. Yubileynaya, 12. El apartamento está completame…
$45
por noche
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Apartamento 1 habitación en Kaliningrad, Rusia
Apartamento 1 habitación
Kaliningrad, Rusia
Habitaciones 1
Área 29 m²
Piso 4/8
Alquiler apartamento de 1 habitación en ul. Marsh Novikova, 11 calefacción autónoma, reparac…
$32
por noche
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Apartamento 1 habitación en Kaliningrad, Rusia
Apartamento 1 habitación
Kaliningrad, Rusia
Habitaciones 1
Área 34 m²
Piso 3/9
Apartamento de 1 habitación en la calle. Bagrationa Orr Fish Village. Objeto 26256-32495
$39
por noche
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Estudio 1 habitación en Kaliningrado, Rusia
Estudio 1 habitación
Kaliningrado, Rusia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 21 m²
Piso 1/8
Elegant and functional studio "Yantar A" with an area of ​​21 m2 with a sofa. Accommodation …
$49
por noche
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Apartamento en Pionerskij gorodskoj okrug, Rusia
Apartamento
Pionerskij gorodskoj okrug, Rusia
Área 26 m²
Piso 5/5
Pavlov Apartments "Seagull" es un acogedor Eurotwo con una superficie de 26 m2, ideal para 3…
$42
por noche
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Estudio 1 habitación en Kaliningrado, Rusia
Estudio 1 habitación
Kaliningrado, Rusia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 23 m²
Piso 2/8
Estudio • Área 23 m2 • Dormitorios 2Estudio elegante Pavlov "Okhra" con una nueva reparación…
$46
por noche
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Apartamento 2 habitaciones en Kaliningrado, Rusia
Apartamento 2 habitaciones
Kaliningrado, Rusia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 4/9
Para alquiler a corto plazo en la calle Frunze. Apartamento con muebles y electrodomésticos.…
$19
por noche
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Apartamento en Svetlogorsk, Rusia
Apartamento
Svetlogorsk, Rusia
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Piso 6/8
Aire fresco, mar, lujosas playas bálticas, buen servicio, excursiones a lugares históricos d…
$65
por noche
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Apartamento 2 habitaciones en Baltiysk, Rusia
Apartamento 2 habitaciones
Baltiysk, Rusia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 3/3
Apartments Pavlov "Colorful Dreams" — designer euro-room apartment in Baltiysk, just 100 met…
$44
por noche
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Apartamento en Kaliningrado, Rusia
Apartamento
Kaliningrado, Rusia
Área 45 m²
Piso 2/8
$50
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Apartamento 2 habitaciones en Kaliningrado, Rusia
Apartamento 2 habitaciones
Kaliningrado, Rusia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Piso 6/8
Ofrezco alquilar un apartamento de 2 habitaciones en el centro de la calle Rimskaya, en un n…
$58
por noche
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Apartamento 2 habitaciones en Kaliningrado, Rusia
Apartamento 2 habitaciones
Kaliningrado, Rusia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 2/8
Apartamento con 1 dormitorio • Superficie 41 m2 • Dormitorios 4Elegantes e inusuales apartam…
$48
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