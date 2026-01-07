Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Óblast de Kaliningrado
  4. Alquiler a corto plazo
  5. Apartamento

Alquile pisos y apartamentos por día en Óblast de Kaliningrado, Rusia

11 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Kaliningrado, Rusia
Apartamento 2 habitaciones
Kaliningrado, Rusia
Habitaciones 2
Área 68 m²
Piso 3/9
Acogedor apartamento de 2 dormitorios de 70 metros cuadrados está situado en la 3a planta de…
$62
por noche
Apartamento 2 habitaciones en Kaliningrado, Rusia
Apartamento 2 habitaciones
Kaliningrado, Rusia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Piso 6/8
Ofrezco alquilar un apartamento de 2 habitaciones en el centro de la calle Rimskaya, en un n…
$56
por noche
Apartamento 3 habitaciones en Kaliningrado, Rusia
Apartamento 3 habitaciones
Kaliningrado, Rusia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Piso 5/5
Apartamento de 3 habitaciones en la zona central de Kaliningrad, cerca del zoológico Kalinin…
$25
por noche
Apartamento 1 habitación en Kaliningrad, Rusia
Apartamento 1 habitación
Kaliningrad, Rusia
Habitaciones 1
Área 29 m²
Piso 4/8
Alquiler apartamento de 1 habitación en ul. Marsh Novikova, 11 calefacción autónoma, reparac…
$31
por noche
Apartamento 2 habitaciones en Kaliningrad, Rusia
Apartamento 2 habitaciones
Kaliningrad, Rusia
Habitaciones 2
Área 47 m²
Piso 3/5
Apartamento de 2 piezas a corto plazo en el centro de Kaliningrad, calle Polotskaya, Leninsk…
$44
por noche
Apartamento 1 habitación en Kaliningrad, Rusia
Apartamento 1 habitación
Kaliningrad, Rusia
Habitaciones 1
Área 34 m²
Piso 3/9
Apartamento de 1 habitación en la calle. Bagrationa Orr Fish Village. Objeto 26256-32495
$37
por noche
Apartamento 1 habitación en Holmogorovka, Rusia
Apartamento 1 habitación
Holmogorovka, Rusia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 2/4
Ofrezco alquilar un apartamento de 1 habitación con renovación de diseño, diariamente desde …
$43
por noche
Apartamento 1 habitación en Svetlogorsk, Rusia
Apartamento 1 habitación
Svetlogorsk, Rusia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 2/6
Apartamentos "Chocolate" en Svetlogorsk. Descubra una comodidad de viaje especial eligiendo …
$62
por noche
Apartamento 1 habitación en Kaliningrado, Rusia
Apartamento 1 habitación
Kaliningrado, Rusia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Piso 2/4
Acogedor apartamento hermoso en una zona tranquila en el centro de la ciudad en la calle Rep…
$25
por noche
Apartamento 1 habitación en Kaliningrado, Rusia
Apartamento 1 habitación
Kaliningrado, Rusia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 7/10
Apartamento de 1 habitación para RENT en ul. Yubileynaya, 12. El apartamento está completame…
$43
por noche
Apartamento 2 habitaciones en Kaliningrado, Rusia
Apartamento 2 habitaciones
Kaliningrado, Rusia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 4/9
Para alquiler a corto plazo en la calle Frunze. Apartamento con muebles y electrodomésticos.…
$19
por noche
