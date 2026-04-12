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Almacenes en venta en Northwestern Federal District, Rusia

bienes raíces comerciales
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Almacén 4 130 m² en Villozskoe gorodskoe poselenie, Rusia
Almacén 4 130 m²
Villozskoe gorodskoe poselenie, Rusia
Área 4 130 m²
Piso 1
Moderno almacén caliente de clase "A" se ofrece para alquilar Superficie total: 4370 m2. V…
$72,484
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Almacén 2 470 m² en San Petersburgo, Rusia
Almacén 2 470 m²
San Petersburgo, Rusia
Área 2 470 m²
Piso 1
Clase calentada Un almacén en alquiler. El anuncio es relevante. Superficie total de 2300 m2…
$43,350
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Almacén 8 600 m² en Villozskoe gorodskoe poselenie, Rusia
Almacén 8 600 m²
Villozskoe gorodskoe poselenie, Rusia
Área 8 600 m²
Piso 1
Clase calentada Un almacén en alquiler. El anuncio es relevante. Superficie total de 8600 m2…
$150,935
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