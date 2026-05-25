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Almacenes en venta en Arcángel, Rusia

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bienes raíces comerciales
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3 propiedades total found
Almacén 2 880 m² en Arcángel, Rusia
Almacén 2 880 m²
Arcángel, Rusia
Área 2 880 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. d Arkhangelsk, Reidova Street, 34, 1 planta (Norte, 1…
$48,667
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Almacén 11 520 m² en Arcángel, Rusia
Almacén 11 520 m²
Arcángel, Rusia
Área 11 520 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. d Arkhangelsk, Reidova Street, 34, 1 planta (Norte, 1…
$194,669
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Almacén 5 760 m² en Arcángel, Rusia
Almacén 5 760 m²
Arcángel, Rusia
Área 5 760 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. d Arkhangelsk, Reidova Street, 34, 1 planta (Norte, 1…
$97,334
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