Casa rural Lintulovo

Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg

_____________.

Ubicación:

Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida:

Escuelas y jardines de infancia;

tiendas y farmacias;

Restaurantes y centros de spa



Medio ambiente natural:

→ Bosque conífero, Oz. Vorontsovskoye con eco-pata. A poca distancia de "Lintulovo" hay varios lagos más - Lublin, Zhmurkino y pequeño lago Lozovoe.



Comunicaciones e infraestructura de la aldea:

→ Electricidad 15 kW (por Decreto gubernamental No 861)

→ Pipeline

Puntos de control, seguridad.

→ Aparcamiento para invitados

→ Caminos de asfalto con pavimentos

→ Iluminación de la calle LED

→ Una sola valla, entrada al sitio

→ Zona de descanso: su propio parque con un embalse y dos áreas de recreación

→ El servicio del territorio es realizado por la empresa de servicios profesionales Greenline.



Condiciones de compra:

→ Mortgage de los bancos líderes en programas preferenciales

→ Instalación desde el precio como con el pago 100%! Libre de intereses para el primer año; primera entrega del 10%; período hasta 48 meses; posibilidad de construcción inmediatamente después de la conclusión de la transacción;

Comercio a valor de mercado con un acuerdo a partir de 1 semana



Garantía:

→ Venta directamente del propietario, hay documentos

→ El proyecto está siendo ejecutado por FACT.

→ La compañía de servicios presta asistencia para resolver todas las cuestiones después de la compra del sitio



Posible sitio de presentación en línea No 197(a) Número catastral 1: 47:01:1706001:11784