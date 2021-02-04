  1. Realting.com
Casa rural Lintulovo

Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
$60,397
36
Última actualización: 9/8/25

  • País
    Rusia
  • Región / estado
    Northwestern Federal District
  • Barrio
    Vyborgsky District
  • Ciudad
    Pervomajskoe selskoe poselenie

Sobre el complejo

Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg
_____________.
Ubicación:
Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida:
Escuelas y jardines de infancia;
tiendas y farmacias;
Restaurantes y centros de spa

Medio ambiente natural:
→ Bosque conífero, Oz. Vorontsovskoye con eco-pata. A poca distancia de "Lintulovo" hay varios lagos más - Lublin, Zhmurkino y pequeño lago Lozovoe.

Comunicaciones e infraestructura de la aldea:
→ Electricidad 15 kW (por Decreto gubernamental No 861)
→ Pipeline
Puntos de control, seguridad.
→ Aparcamiento para invitados
→ Caminos de asfalto con pavimentos
→ Iluminación de la calle LED
→ Una sola valla, entrada al sitio
→ Zona de descanso: su propio parque con un embalse y dos áreas de recreación
→ El servicio del territorio es realizado por la empresa de servicios profesionales Greenline.

Condiciones de compra:
→ Mortgage de los bancos líderes en programas preferenciales
→ Instalación desde el precio como con el pago 100%! Libre de intereses para el primer año; primera entrega del 10%; período hasta 48 meses; posibilidad de construcción inmediatamente después de la conclusión de la transacción;
Comercio a valor de mercado con un acuerdo a partir de 1 semana

Garantía:
→ Venta directamente del propietario, hay documentos
→ El proyecto está siendo ejecutado por FACT.
→ La compañía de servicios presta asistencia para resolver todas las cuestiones después de la compra del sitio

Posible sitio de presentación en línea No 197(a) Número catastral 1: 47:01:1706001:11784

Localización en el mapa

Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia

