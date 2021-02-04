Casa rural Lintulovo

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg _____________. Ubicación: Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas y farmacias; Restaurantes y centros de spa
Medio ambiente natural: → Bosque conífero, Oz. Vorontsovskoye con eco-pata. A poca distancia de "Lintulovo" hay varios lagos más - Lublin, Zhmurkino y pequeño lago Lozovoe.
Comunicaciones e infraestructura de la aldea: → Electricidad 15 kW (por Decreto gubernamental No 861) → Pipeline Puntos de control, seguridad. → Aparcamiento para invitados → Caminos de asfalto con pavimentos → Iluminación de la calle LED → Una sola valla, entrada al sitio → Zona de descanso: su propio parque con un embalse y dos áreas de recreación → El servicio del territorio es realizado por la empresa de servicios profesionales Greenline.
Condiciones de compra: → Mortgage de los bancos líderes en programas preferenciales → Instalación desde el precio como con el pago 100%! Libre de intereses para el primer año; primera entrega del 10%; período hasta 48 meses; posibilidad de construcción inmediatamente después de la conclusión de la transacción; Comercio a valor de mercado con un acuerdo a partir de 1 semana
Garantía: → Venta directamente del propietario, hay documentos → El proyecto está siendo ejecutado por FACT. → La compañía de servicios presta asistencia para resolver todas las cuestiones después de la compra del sitio
Posible sitio de presentación en línea No 197(a) Número catastral 1: 47:01:1706001:11784
Localización en el mapa
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo