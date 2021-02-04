Casa rural

Cottage pueblo "Kavgolovsky Hills" se encuentra en el distrito Vsevolozhsky de LO. Es agradable caminar por los senderos forestales para limpiar los cuerpos de agua y relajarse en las playas arenosas del lago Kavgolovsky. Este es un lugar para una vida cómoda y rica en naturaleza sin interrupción del trabajo en la ciudad.



En un lugar pintoresco y aislado es un bloque de 10 casas del proyecto Negorod. Las casas están hechas de ladrillo de cerámica. Cada casa se encuentra en el sitio según los principios de la insolación, y juntos representan un conjunto completo que encaja armoniosamente en el paisaje de todo el pueblo.

El costo de cada parcela con una casa ya incluye el conjunto necesario de comunicaciones e infraestructura: electricidad subterránea con una capacidad de 15 kW, suministro centralizado de agua y gas, una parcela ajardinada y vallada con espacio para estacionamiento de 2-3 coches Parcela No 54. Número de catastro 1: 47:07:0154001:817