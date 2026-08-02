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Locales comerciales en venta en Naro-Fominsk, Rusia

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21 propiedad total found
Propiedad comercial 113 m² en Naro-Fominsk, Rusia
Propiedad comercial 113 m²
Naro-Fominsk, Rusia
Área 113 m²
Club house business class es un edificio de 8 plantas, construido sobre tecnología de constr…
$267,459
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Propiedad comercial 100 m² en Naro-Fominsk, Rusia
Propiedad comercial 100 m²
Naro-Fominsk, Rusia
Área 100 m²
Club house business class es un edificio de 8 plantas, construido sobre tecnología de constr…
$237,029
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Propiedad comercial 107 m² en Naro-Fominsk, Rusia
Propiedad comercial 107 m²
Naro-Fominsk, Rusia
Área 107 m²
Club house business class es un edificio de 8 plantas, construido sobre tecnología de constr…
$253,908
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TekceTekce
Propiedad comercial 103 m² en Naro-Fominsk, Rusia
Propiedad comercial 103 m²
Naro-Fominsk, Rusia
Área 103 m²
Club house business class es un edificio de 8 plantas, construido sobre tecnología de constr…
$245,112
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Propiedad comercial 76 m² en Naro-Fominsk, Rusia
Propiedad comercial 76 m²
Naro-Fominsk, Rusia
Área 76 m²
Club house business class es un edificio de 8 plantas, construido sobre tecnología de constr…
$180,684
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Propiedad comercial 78 m² en Naro-Fominsk, Rusia
Propiedad comercial 78 m²
Naro-Fominsk, Rusia
Área 78 m²
Club house business class es un edificio de 8 plantas, construido sobre tecnología de constr…
$184,725
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Propiedad comercial 88 m² en Naro-Fominsk, Rusia
Propiedad comercial 88 m²
Naro-Fominsk, Rusia
Área 88 m²
Club house business class es un edificio de 8 plantas, construido sobre tecnología de constr…
$210,164
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Propiedad comercial 108 m² en Naro-Fominsk, Rusia
Propiedad comercial 108 m²
Naro-Fominsk, Rusia
Área 108 m²
Club house business class es un edificio de 8 plantas, construido sobre tecnología de constr…
$255,572
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Propiedad comercial 86 m² en Naro-Fominsk, Rusia
Propiedad comercial 86 m²
Naro-Fominsk, Rusia
Área 86 m²
Club house business class es un edificio de 8 plantas, construido sobre tecnología de constr…
$203,269
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Propiedad comercial 62 m² en Naro-Fominsk, Rusia
Propiedad comercial 62 m²
Naro-Fominsk, Rusia
Área 62 m²
Club house business class es un edificio de 8 plantas, construido sobre tecnología de constr…
$148,351
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Propiedad comercial 79 m² en Naro-Fominsk, Rusia
Propiedad comercial 79 m²
Naro-Fominsk, Rusia
Área 79 m²
Club house business class es un edificio de 8 plantas, construido sobre tecnología de constr…
$188,529
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Propiedad comercial 78 m² en Naro-Fominsk, Rusia
Propiedad comercial 78 m²
Naro-Fominsk, Rusia
Área 78 m²
Club house business class es un edificio de 8 plantas, construido sobre tecnología de constr…
$186,390
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Propiedad comercial 79 m² en Naro-Fominsk, Rusia
Propiedad comercial 79 m²
Naro-Fominsk, Rusia
Área 79 m²
Club house business class es un edificio de 8 plantas, construido sobre tecnología de constr…
$188,529
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Propiedad comercial 102 m² en Naro-Fominsk, Rusia
Propiedad comercial 102 m²
Naro-Fominsk, Rusia
Área 102 m²
Club house business class es un edificio de 8 plantas, construido sobre tecnología de constr…
$242,497
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Propiedad comercial 113 m² en Naro-Fominsk, Rusia
Propiedad comercial 113 m²
Naro-Fominsk, Rusia
Área 113 m²
Club house business class es un edificio de 8 plantas, construido sobre tecnología de constr…
$268,648
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Propiedad comercial 64 m² en Naro-Fominsk, Rusia
Propiedad comercial 64 m²
Naro-Fominsk, Rusia
Área 64 m²
Club house business class es un edificio de 8 plantas, construido sobre tecnología de constr…
$148,566
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Propiedad comercial 76 m² en Naro-Fominsk, Rusia
Propiedad comercial 76 m²
Naro-Fominsk, Rusia
Área 76 m²
Club house business class es un edificio de 8 plantas, construido sobre tecnología de constr…
$175,788
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Propiedad comercial 109 m² en Naro-Fominsk, Rusia
Propiedad comercial 109 m²
Naro-Fominsk, Rusia
Área 109 m²
Club house business class es un edificio de 8 plantas, construido sobre tecnología de constr…
$258,425
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Propiedad comercial 84 m² en Naro-Fominsk, Rusia
Propiedad comercial 84 m²
Naro-Fominsk, Rusia
Área 84 m²
Club house business class es un edificio de 8 plantas, construido sobre tecnología de constr…
$198,514
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Propiedad comercial 67 m² en Naro-Fominsk, Rusia
Propiedad comercial 67 m²
Naro-Fominsk, Rusia
Área 67 m²
Club house business class es un edificio de 8 plantas, construido sobre tecnología de constr…
$160,238
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Propiedad comercial 96 m² en Naro-Fominsk, Rusia
Propiedad comercial 96 m²
Naro-Fominsk, Rusia
Área 96 m²
Club house business class es un edificio de 8 plantas, construido sobre tecnología de constr…
$227,757
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