Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Mytishchi Urban Okrug
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Mytishchi Urban Okrug, Rusia

;
Mytishchi
4
24 propiedades total found
Propiedad comercial 457 m² en Celobitevo, Rusia
Propiedad comercial 457 m²
Celobitevo, Rusia
Área 457 m²
Número de plantas 2
Bloque de producción y gradificación con una oficina de 456.8 M2. 800 M de Moscú. Venta del …
$1,31M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
VSF Group
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Oficina 2 800 m² en Mytishchi, Rusia
Oficina 2 800 m²
Mytishchi, Rusia
Área 2 800 m²
Piso 4
Estimado Inquilino, le ofrecemos alquilar una oficina de 2800.0 m2 en el cuarto piso en térm…
$54,340
Dejar una solicitud
Oficina 8 400 m² en Mytishchi, Rusia
Oficina 8 400 m²
Mytishchi, Rusia
Área 8 400 m²
Piso 3
Oferta para alquilar 3 plantas en BC Quadrum, m Medvedkovo Clase moderna Un edificio Oficina…
$163,019
Dejar una solicitud
International Property AlertInternational Property Alert
Almacén 4 223 m² en Eremino, Rusia
Almacén 4 223 m²
Eremino, Rusia
Área 4 223 m²
Piso 1
ID: L5422 Clase "B+" espacio de almacén se ofrece para alquiler. Ubicación: Región de Moscú,…
$72,677
Dejar una solicitud
Oficina 2 800 m² en Mytishchi, Rusia
Oficina 2 800 m²
Mytishchi, Rusia
Área 2 800 m²
Piso 4
ID: L8611 Se ofrece a alquilar un local de oficina en el cuarto piso de la Clase A BC Quadru…
$50,001
Dejar una solicitud
Almacén 24 543 m² en Lobnya, Rusia
Almacén 24 543 m²
Lobnya, Rusia
Área 24 543 m²
Piso 1
Clase calentada Un almacén en alquiler. El anuncio es relevante. Superficie total de 24543 m…
$528,352
Dejar una solicitud
TekceTekce
Almacén 1 500 m² en Mytishchi Urban Okrug, Rusia
Almacén 1 500 m²
Mytishchi Urban Okrug, Rusia
Área 1 500 m²
Piso 1
ID: L5641 El almacén está disponible para alquilar. Ubicación: Región de Moscú, distrito urb…
$24,590
Dejar una solicitud
Almacén 5 000 m² en Mytishchi Urban Okrug, Rusia
Almacén 5 000 m²
Mytishchi Urban Okrug, Rusia
Área 5 000 m²
Piso 1
Una clase B instalación de producción climatizada se ofrece a la venta. Región de Moscú, g M…
$4,51M
Dejar una solicitud
Oficina 2 800 m² en Mytishchi, Rusia
Oficina 2 800 m²
Mytishchi, Rusia
Área 2 800 m²
Piso 3
ID: L9502 Ofrecido para alquilar espacio de oficina en el cuarto piso en clase A BC "Quadrum…
$50,001
Dejar una solicitud
Almacén 1 700 m² en Suharevo, Rusia
Almacén 1 700 m²
Suharevo, Rusia
Área 1 700 m²
Piso 1
Alquilar un almacén es la solución perfecta para tu negocio! Ofrecemos un almacén cálido co…
$27,869
Dejar una solicitud
Almacén 4 320 m² en Mytishchi Urban Okrug, Rusia
Almacén 4 320 m²
Mytishchi Urban Okrug, Rusia
Área 4 320 m²
Piso 1
Una clase C almacén frío se ofrece para alquiler. Región de Moscú, g Mytishchi, pueblo de Sg…
$59,016
Dejar una solicitud
Almacén 12 987 m² en Mytishchi Urban Okrug, Rusia
Almacén 12 987 m²
Mytishchi Urban Okrug, Rusia
Área 12 987 m²
Piso 1
Venta de almacén de clase A. La altura de trabajo del techo en la zona de almacén es de 17 m…
$28,33M
Dejar una solicitud
Almacén 13 425 m² en Lobnya, Rusia
Almacén 13 425 m²
Lobnya, Rusia
Área 13 425 m²
Piso 1
Clase "A" almacén en alquiler La superficie total es de 13.425 m2 incluyendo: - Mezzanine -…
$289,008
Dejar una solicitud
Almacén 1 500 m² en Mytishchi Urban Okrug, Rusia
Almacén 1 500 m²
Mytishchi Urban Okrug, Rusia
Área 1 500 m²
Piso 1
ID: L6413 El espacio de producción y almacén está disponible para alquiler. Ubicación: Regió…
$24,590
Dejar una solicitud
Almacén 1 700 m² en Suharevo, Rusia
Almacén 1 700 m²
Suharevo, Rusia
Área 1 700 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén cálido de clase B+. Región de Moscú, g Mytishchi, pueblo de Sukharevo, …
$27,869
Dejar una solicitud
Almacén 4 724 m² en Lobnya, Rusia
Almacén 4 724 m²
Lobnya, Rusia
Área 4 724 m²
Piso 1
La zona de almacén es de 4.724 km. de ellos: parte administrativa y doméstica - 451 metros c…
$101,696
Dejar una solicitud
Almacén 1 500 m² en Mytishchi Urban Okrug, Rusia
Almacén 1 500 m²
Mytishchi Urban Okrug, Rusia
Área 1 500 m²
Piso 1
Se ofrecen almacenes para alquilar. Ubicación: Mo, Mytishchi, D. Abbakumovo. La altura del t…
$24,590
Dejar una solicitud
Almacén 3 400 m² en Suharevo, Rusia
Almacén 3 400 m²
Suharevo, Rusia
Área 3 400 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén cálido con una superficie de 1700 m2 en la región de Moscú, Mytishchi. …
$55,737
Dejar una solicitud
Almacén 24 543 m² en Lobnya, Rusia
Almacén 24 543 m²
Lobnya, Rusia
Área 24 543 m²
Piso 1
Clase "A" almacén en alquiler La superficie total es de 24,543 m2, incluyendo: - Mezzanine …
$528,352
Dejar una solicitud
Almacén 11 118 m² en Lobnya, Rusia
Almacén 11 118 m²
Lobnya, Rusia
Área 11 118 m²
Piso 1
Clase calentada Un almacén en alquiler. El anuncio es relevante. Superficie total de 11,118 …
$239,344
Dejar una solicitud
Almacén 13 425 m² en Lobnya, Rusia
Almacén 13 425 m²
Lobnya, Rusia
Área 13 425 m²
Piso 1
Clase calentada Un almacén en alquiler. El anuncio es relevante. Superficie total de 13425 m…
$289,008
Dejar una solicitud
Almacén 1 700 m² en Suharevo, Rusia
Almacén 1 700 m²
Suharevo, Rusia
Área 1 700 m²
Piso 1
En alquiler se ofrece un almacén cálido de 1500 m2. Ubicación: MO, Mytishchi, a 20 km de MKA…
$27,869
Dejar una solicitud
Almacén 11 118 m² en Lobnya, Rusia
Almacén 11 118 m²
Lobnya, Rusia
Área 11 118 m²
Piso 1
Clase "A" almacén en alquiler La superficie total es de 11 118 m2, incluyendo: - Mezzanine …
$239,344
Dejar una solicitud
Almacén 2 000 m² en Abbakumovo, Rusia
Almacén 2 000 m²
Abbakumovo, Rusia
Área 2 000 m²
Piso 1
Altura de techo en las instalaciones: P1: 5 metros, P2: 3.5 metros, P3: 5 metros, P4.5: 3.3 …
$25,045
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Mytishchi Urban Okrug

oficinas
almacenes
Realting.com
Ir