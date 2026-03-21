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Almacenes en venta en Mytishchi Urban Okrug, Rusia

bienes raíces comerciales
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21 propiedad total found
Almacén 1 500 m² en Suharevo, Rusia
Almacén 1 500 m²
Suharevo, Rusia
Área 1 500 m²
Piso 1
En alquiler se ofrece un almacén cálido de 1500 m2. Ubicación: MO, Mytishchi, a 20 km de MKA…
$20,894
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Almacén 1 500 m² en Mytishchi Urban Okrug, Rusia
Almacén 1 500 m²
Mytishchi Urban Okrug, Rusia
Área 1 500 m²
Piso 1
ID: L5641 El almacén está disponible para alquilar. Ubicación: Región de Moscú, distrito urb…
$21,823
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Almacén 24 543 m² en Lobnya, Rusia
Almacén 24 543 m²
Lobnya, Rusia
Área 24 543 m²
Piso 1
Clase calentada Un almacén en alquiler. El anuncio es relevante. Superficie total de 24543 m…
$492,386
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Almacén 3 400 m² en Suharevo, Rusia
Almacén 3 400 m²
Suharevo, Rusia
Área 3 400 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén cálido con una superficie de 1700 m2 en la región de Moscú, Mytishchi. …
$49,333
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Almacén 4 724 m² en Lobnya, Rusia
Almacén 4 724 m²
Lobnya, Rusia
Área 4 724 m²
Piso 1
La zona de almacén es de 4.724 km. de ellos: parte administrativa y doméstica - 451 metros c…
$94,774
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Almacén 13 425 m² en Lobnya, Rusia
Almacén 13 425 m²
Lobnya, Rusia
Área 13 425 m²
Piso 1
Clase calentada Un almacén en alquiler. El anuncio es relevante. Superficie total de 13425 m…
$269,335
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Almacén 1 500 m² en Mytishchi Urban Okrug, Rusia
Almacén 1 500 m²
Mytishchi Urban Okrug, Rusia
Área 1 500 m²
Piso 1
ID: L6413 El espacio de producción y almacén está disponible para alquiler. Ubicación: Regió…
$21,823
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Almacén 1 500 m² en Suharevo, Rusia
Almacén 1 500 m²
Suharevo, Rusia
Área 1 500 m²
Piso 1
Alquilar un almacén es la solución perfecta para tu negocio! Ofrecemos un almacén cálido co…
$20,894
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Almacén 1 254 m² en Eremino, Rusia
Almacén 1 254 m²
Eremino, Rusia
Área 1 254 m²
Piso 1
ID: L5424 Espacio de almacén calentado de clase "C" se ofrece para alquiler. Ubicación: Regi…
$13,755
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Almacén 11 118 m² en Lobnya, Rusia
Almacén 11 118 m²
Lobnya, Rusia
Área 11 118 m²
Piso 1
Clase "A" almacén en alquiler La superficie total es de 11 118 m2, incluyendo: - Mezzanine …
$223,051
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Almacén 1 500 m² en Mytishchi Urban Okrug, Rusia
Almacén 1 500 m²
Mytishchi Urban Okrug, Rusia
Área 1 500 m²
Piso 1
Se ofrecen almacenes para alquilar. Ubicación: Mo, Mytishchi, D. Abbakumovo. La altura del t…
$21,823
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Almacén 13 425 m² en Lobnya, Rusia
Almacén 13 425 m²
Lobnya, Rusia
Área 13 425 m²
Piso 1
Clase "A" almacén en alquiler La superficie total es de 13.425 m2 incluyendo: - Mezzanine -…
$269,335
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Almacén 4 320 m² en Mytishchi Urban Okrug, Rusia
Almacén 4 320 m²
Mytishchi Urban Okrug, Rusia
Área 4 320 m²
Piso 1
Una clase C almacén frío se ofrece para alquiler. Región de Moscú, g Mytishchi, pueblo de Sg…
$50,146
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Almacén 12 987 m² en Mytishchi Urban Okrug, Rusia
Almacén 12 987 m²
Mytishchi Urban Okrug, Rusia
Área 12 987 m²
Piso 1
Venta de almacén de clase A. La altura de trabajo del techo en la zona de almacén es de 17 m…
$22,66M
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Almacén 2 000 m² en Abbakumovo, Rusia
Almacén 2 000 m²
Abbakumovo, Rusia
Área 2 000 m²
Piso 1
Altura de techo en las instalaciones: P1: 5 metros, P2: 3.5 metros, P3: 5 metros, P4.5: 3.3 …
$25,150
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Almacén 11 118 m² en Lobnya, Rusia
Almacén 11 118 m²
Lobnya, Rusia
Área 11 118 m²
Piso 1
Clase calentada Un almacén en alquiler. El anuncio es relevante. Superficie total de 11,118 …
$223,051
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Almacén 4 223 m² en Eremino, Rusia
Almacén 4 223 m²
Eremino, Rusia
Área 4 223 m²
Piso 1
ID: L5422 Clase "B+" espacio de almacén se ofrece para alquiler. Ubicación: Región de Moscú,…
$61,754
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Almacén 10 000 m² en Mytishchi, Rusia
Almacén 10 000 m²
Mytishchi, Rusia
Área 10 000 m²
Piso 1
Una clase C almacén frío se ofrece para alquiler. Región de Moscú, g Mytishchi, Ugolnaya str…
$92,863
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Almacén 5 000 m² en Mytishchi Urban Okrug, Rusia
Almacén 5 000 m²
Mytishchi Urban Okrug, Rusia
Área 5 000 m²
Piso 1
Una clase B instalación de producción climatizada se ofrece a la venta. Región de Moscú, g M…
$3,83M
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Almacén 2 740 m² en Eremino, Rusia
Almacén 2 740 m²
Eremino, Rusia
Área 2 740 m²
Piso 1
En alquiler se ofrece un almacén de clase "B +". Ubicación: MO, Mytishchinsky district, 10 k…
$40,047
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Almacén 24 543 m² en Lobnya, Rusia
Almacén 24 543 m²
Lobnya, Rusia
Área 24 543 m²
Piso 1
Clase "A" almacén en alquiler La superficie total es de 24,543 m2, incluyendo: - Mezzanine …
$492,386
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