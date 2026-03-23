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Oficinas en Venta en Krasnogorsk, Rusia

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Oficina 136 m² en Krasnogorsk, Rusia
Oficina 136 m²
Krasnogorsk, Rusia
Área 136 m²
Piso 4
Una oficina en Krasnogorsk. Se vende como un negocio de alquiler listo, un inquilino en un c…
$321,034
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