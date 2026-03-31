Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Óblast de Kaliningrado
  4. Comercial
  5. Negocio listo

Negocio en Venta en Óblast de Kaliningrado, Rusia

bienes raíces comerciales
68
Negocio listo Borrar
Eliminar
No se encontraron objetos en esta región. Sea el primero en añadir su objeto a nuestra plataforma
Añadir propiedad inmobiliaria
Deje una solicitud gratuita para una búsqueda
Al hacer click aquí "Отправить запрос", usted accepta que Realting y sus especialistas en bienes raíces puedan contactar con usted por cualquiera de los canales indicados. No está obligado a acceder a la compra de ninguna propiedad, producto o servicio. Para más información, lea Condiciones de uso. Condiciones de uso.

Propiedades similares áreas circundantes

Puede ver las propiedades en venta en otras secciones de nuestro portal
Almacén 7 200 m² en Vysokovsk, Rusia
Almacén 7 200 m²
Vysokovsk, Rusia
Área 7 200 m²
Piso 1
Electricidad: 75 kW por edificio (probablemente aumentado). Suministro de agua central drena…
$8,86M
Dejar una solicitud
Almacén 2 880 m² en Vysokovsk, Rusia
Almacén 2 880 m²
Vysokovsk, Rusia
Área 2 880 m²
Piso 1
Electricidad: 75 kW por edificio (probablemente aumentado). Suministro de agua central drena…
$3,54M
Dejar una solicitud
Oficina 665 m² en Moscú, Rusia
Oficina 665 m²
Moscú, Rusia
Área 665 m²
Piso 5
Estimado comprador, le ofrecemos la compra en la oficina BC "9 Acres I" 665.0 m2 en el piso …
$1,47M
Dejar una solicitud
Oficina 2 290 m² en Moscú, Rusia
Oficina 2 290 m²
Moscú, Rusia
Área 2 290 m²
Piso 10
Querido Tenant, te ofrecemos alquilar en la oficina BC "Northern Lights" 2290. 0 m2 en la dé…
$137,962
Dejar una solicitud
Oficina 323 m² en Moscú, Rusia
Oficina 323 m²
Moscú, Rusia
Área 323 m²
Piso 15
Estimado comprador, le ofrecemos la compra en BC "AVIUM, Cor. 2" oficina 323.2 m2 en el piso…
$1,58M
Dejar una solicitud
Almacén 10 080 m² en Vysokovsk, Rusia
Almacén 10 080 m²
Vysokovsk, Rusia
Área 10 080 m²
Piso 1
Parcela: 21,713m2 Superficie de construcción: 7 edificios de 1440 m2 Electricidad: 75 kW por…
$12,40M
Dejar una solicitud
Oficina 2 548 m² en Moscú, Rusia
Oficina 2 548 m²
Moscú, Rusia
Área 2 548 m²
Piso 3
¡Atención inquilinos! Alquilamos una oficina funcional en el Business Center "Linkor", parte…
$98,687
Dejar una solicitud
Oficina 250 m² en Moscú, Rusia
Oficina 250 m²
Moscú, Rusia
Área 250 m²
Piso 3
Estimado Tenant, le ofrecemos alquilar una oficina de 250.0 m2 en el 3er piso en términos fa…
$7,424
Dejar una solicitud
Almacén 4 320 m² en Vysokovsk, Rusia
Almacén 4 320 m²
Vysokovsk, Rusia
Área 4 320 m²
Piso 1
Electricidad: 75 kW por edificio (probablemente aumentado). Suministro de agua central drena…
$42,511
Dejar una solicitud
Oficina 286 m² en Moscú, Rusia
Oficina 286 m²
Moscú, Rusia
Área 286 m²
Piso 3
Estimados compradores, ofrecemos espacio de oficina con una superficie total de 286 metros c…
$12,188
Dejar una solicitud
Oficina 2 605 m² en Moscú, Rusia
Oficina 2 605 m²
Moscú, Rusia
Área 2 605 m²
Piso 2
Estimado Tenant, le ofrecemos alquilar en BC "Likhoborsky" oficina 2605. 8 m2 en el segundo …
$42,595
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 27 m² en San Petersburgo, Rusia
Propiedad comercial 27 m²
San Petersburgo, Rusia
Habitaciones 1
Área 27 m²
Piso 3/10
Art. 132696939 Art. 75167415. Una oferta única del propietario a un precio bajo el mercado! …
$134,692
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir