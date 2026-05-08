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Oficinas en Venta en Óblast de Kaliningrado, Rusia

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11 propiedades total found
Oficina 112 m² en Sovetsk, Rusia
Oficina 112 m²
Sovetsk, Rusia
Área 112 m²
Venta es un edificio de dos plantas con una superficie de 112,4 metros cuadrados, situado en…
$156,293
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Oficina 140 m² en Kaliningrado, Rusia
Oficina 140 m²
Kaliningrado, Rusia
Área 140 m²
Sala de uso gratuito (espacio abierto) con entrada independiente. Una gran cantidad de venta…
$120,531
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Oficina 284 m² en Kaliningrado, Rusia
Oficina 284 m²
Kaliningrado, Rusia
Área 284 m²
Casa en venta, en la calle Gagarina dirección, 86 G La propiedad y la casa son propiedad. N…
$331,130
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Oficina 155 m² en Kaliningrado, Rusia
Oficina 155 m²
Kaliningrado, Rusia
Área 155 m²
Ofrezca su precio por la habitación en la calle Jubilee 6. La superficie es de 152,6 m2. Hab…
$223,844
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Oficina 101 m² en Kaliningrado, Rusia
Oficina 101 m²
Kaliningrado, Rusia
Área 101 m²
Venderé la oficina de st. Dobroyubova 48. 101,1 metros cuadrados. Entrada independiente. Cal…
$66,955
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Oficina 472 m² en Kaliningrad, Rusia
Oficina 472 m²
Kaliningrad, Rusia
Área 472 m²
Presentamos a su atención un local de uso gratuito en Rybnaya Derevnya. Este objeto está inc…
$1,52M
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Oficina 81 m² en Kaliningrado, Rusia
Oficina 81 m²
Kaliningrado, Rusia
Área 81 m²
Espacio de oficina de 68 metros cuadrados con una entrada independiente a la calle Dobrolyub…
$53,643
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Oficina 44 m² en Kaliningrado, Rusia
Oficina 44 m²
Kaliningrado, Rusia
Área 44 m²
Venta es un espacio comercial luminoso y espacioso de 44 metros cuadrados, situado en el cen…
$64,107
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Oficina 178 m² en Kaliningrado, Rusia
Oficina 178 m²
Kaliningrado, Rusia
Área 178 m²
La sala de st. Chkalova, 24 bajo la oficina de 178 metros cuadrados. con entrada independien…
$251,659
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Oficina 30 m² en Kaliningrad, Rusia
Oficina 30 m²
Kaliningrad, Rusia
Área 30 m²
Vendo espacio de oficina en BC "Panorama" con una superficie de 30 m2. Excelente ubicación, …
$42,385
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Oficina 378 m² en Guryevsky District, Rusia
Oficina 378 m²
Guryevsky District, Rusia
Área 378 m²
Espacio de oficina en la calle. Dzerzhinsky, 246 orr. Gran Distrito. La habitación está ubic…
$51,656
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