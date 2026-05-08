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Edificios industriales en venta en Óblast de Kaliningrado, Rusia

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Producción 146 m² en Kaliningrado, Rusia
Producción 146 m²
Kaliningrado, Rusia
Área 146 m²
Venta del edificio en la tierra, Sovkhoznaya str., pos. Nevsky, distrito de Guryevsky, Kalin…
$119,207
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