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Hoteles en venta en Óblast de Kaliningrado, Rusia

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Hotel 3 015 m² en Pionerskij gorodskoj okrug, Rusia
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Pionerskij gorodskoj okrug, Rusia
Área 3 015 m²
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Hotel 925 m² en Kaliningrado, Rusia
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Kaliningrado, Rusia
Área 925 m²
¡Propuesta única de inversión! En un lugar histórico de la ciudad de Kaliningrad, se vende u…
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