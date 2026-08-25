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Oficinas en Venta en Balashija, Rusia

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Oficina 147 m² en Balashija, Rusia
Oficina 147 m²
Balashija, Rusia
Área 147 m²
Piso 1
A la venta. Espacio libre. Buena disposición, altura de techo - 3 m. Hay sitio para una señ…
$474 645
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