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Almacenes en venta en Aprelevka, Rusia

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Almacén 8 300 m² en Aprelevka, Rusia
Almacén 8 300 m²
Aprelevka, Rusia
Área 8 300 m²
Piso 1
ID: w7425 El complejo consta de 3 edificios separados (1415 metros cuadrados; 3237 metros cu…
$6,92M
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