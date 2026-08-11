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Locales comerciales en venta en Aprelevka, Rusia

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Propiedad comercial 173 m² en Aprelevka, Rusia
Propiedad comercial 173 m²
Aprelevka, Rusia
Área 173 m²
El complejo residencial consta de 16 edificios residenciales con una altura de 6 a 12 planta…
$624,828
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Almacén 2 638 m² en Aprelevka, Rusia
Almacén 2 638 m²
Aprelevka, Rusia
Área 2 638 m²
Piso 1
El almacén está en tres plantas. Hay dos ascensores de carga con una capacidad de carga de 2…
$27,471
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