  2. Rumanía
  3. Ilfov
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Ilfov, Rumanía

Otopeni
1
Apart - hotel en un hotel de 4 estrellas en Bucarest, gestionado por la cadena Wyndham
Apart - hotel en un hotel de 4 estrellas en Bucarest, gestionado por la cadena Wyndham
Otopeni, Rumanía
de
$183,089
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Oportunidad de inversión: Habitación en el hotel BUCHAREST AIRPORT HOTEL de 4 estrellas, gestionado por la cadena Wyndham   ✔️ Ubicación: A solo 150 metros de las terminales del aeropuerto internacional de Bucarest — 16 millones de pasajeros al año ✔️ Hasta un 15 % de ingresos pasiv…
Agencia
Darton Global
Agencia
Darton Global
Idiomas hablados
English, Русский, Español, Українська
