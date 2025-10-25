  1. Realting.com
  2. Rumanía
  3. Bucarest

Obra nueva en venta en Bucarest

apartamentos
1
Comercio 10% Yield Warehouse fully rented
Bucarest, Rumanía
de
$1,59M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
We present an exceptional long-term investment opportunity: a warehouse situated in the Pantelimon area, just 0.8 km from the Bucharest Ring Road. With superb access to the Ring Road and a bus stop located right in front, commuting for employees is extremely convenient. This warehouse curren…
North Real Estate
English
Complejo residencial Barajul Arges Street Bucharest
Complejo residencial Barajul Arges Street Bucharest
Bucarest, Rumanía
de
$1,64M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 5
Área 1 265 m²
We're selling a gorgeous, fully furnished penthouse in a new building in French Village, super close to Herastrau Park. Check out this unique, luxury furnished penthouse in French Village, just a couple minutes from the biggest park in Bucharest. Its the highly rated neighborhood of the R…
North Real Estate
English
