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Obra nueva en venta en Nowy Dwor Gdanski County

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Casa adosada Hygge Marina, Phase 2
Casa adosada Hygge Marina, Phase 2
Casa adosada Hygge Marina, Phase 2
Casa adosada Hygge Marina, Phase 2
Casa adosada Hygge Marina, Phase 2
Jantar, Polonia
de
$137,606
VAT
Año de construcción 2026
Área 48–75 m²
32 objetos inmobiliarios 32
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
48.0 – 64.6
159,386 – 283,149
Apartamentos 4 habitaciones
69.9 – 75.0
249,040 – 315,663
Desarrollador
BudinvestNord
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Casa adosada Hygge Marina, Phase 1A
Casa adosada Hygge Marina, Phase 1A
Casa adosada Hygge Marina, Phase 1A
Casa adosada Hygge Marina, Phase 1A
Casa adosada Hygge Marina, Phase 1A
Jantar, Polonia
de
$137,125
VAT
Año de construcción 2026
Área 48–58 m²
17 objetos inmobiliarios 17
Hygge Marina es un complejo residencial de cámara de 43 casas durante todo el año en el pueblo resort de Yantar en el Vistula Spit en Polonia. Las casas de 48 a 75 m2 se encuentran a solo 1,5 km del Mar Báltico, cada una con su propio jardín y terraza. El proyecto combina arquitectura modern…
Desarrollador
BudinvestNord
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Casa adosada Hygge Marina, Phase 1B
Casa adosada Hygge Marina, Phase 1B
Casa adosada Hygge Marina, Phase 1B
Casa adosada Hygge Marina, Phase 1B
Casa adosada Hygge Marina, Phase 1B
Jantar, Polonia
de
$137,606
VAT
Año de construcción 2026
Área 48–70 m²
21 objeto inmobiliario 21
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
48.0 – 64.6
159,386 – 214,506
Apartamentos 4 habitaciones
69.9
232,105
Desarrollador
BudinvestNord
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