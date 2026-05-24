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Apartamentos del lago en venta en Voivodato de Mazovia, Polonia

;
Varsovia
1236
gmina Piaseczno
23
Piaseczno
18
Marki
17
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Apartamento Borrar
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1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Zegrze, Polonia
UP UP
Estudio 1 habitación
Zegrze, Polonia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Número de plantas 4
28 m2 Apartamento con un gran jardín y vistas al Reservoir de Zegrze / Atlantis Zegrze / Con…
$146,151
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Tipos de propiedades en Voivodato de Mazovia

apartamentos de varios niveles
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Voivodato de Mazovia, Polonia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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