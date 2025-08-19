Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Polonia
  3. Voivodato de Mazovia
  4. Residencial
  5. Apartamentos multinivel

Apartamentos de varios niveles en venta en Voivodato de Mazovia, Polonia

Varsovia
4
8 propiedades total found
Apartamentos multinivel 6 habitaciones en Varsovia, Polonia
Apartamentos multinivel 6 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 117 m²
Número de plantas 5
RESERVADOA 200 metros de la estación PKP GrochówArquitectura moderna y minimalistaApartament…
Precio en demanda
Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Pruszkow, Polonia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Pruszkow, Polonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 6/7
Pruszków os. "New Town of Pruszków" - Mechanics Square - en venta única, modernamente termin…
Precio en demanda
Agencia
KUBIAK NIERUCHOMOŚCI
Idiomas hablados
Русский, Polski
Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Varsovia, Polonia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Piso 2/2
Las casas acabadas están esperando para los nuevos. ESTADO ELEGANTE EN UN NEGRO GREEN. AMBIE…
$380,391
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Varsovia, Polonia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Número de plantas 5
200 meters to the PKP Grochów stationModern and minimalist architectureApartments with a wid…
Precio en demanda
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Milanowek, Polonia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Milanowek, Polonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 2/3
Venta de un apartamento de dos niveles desde 2019 en Milanówka Center.Apartamento 80.6m2 sit…
Precio en demanda
Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Gluchow, Polonia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Gluchow, Polonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Piso 2/1
NUEVA INVERSIÓN - 3 SEGMENTOS - A 5 min de Grójec, cerca de Varsovia BIENVENIDOS - comenza…
$142,073
Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Gluchow, Polonia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Gluchow, Polonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Piso 1/2
LE DAMOS LA BIENVENIDA: estamos iniciando una urbanización con solo tres unidades: dos nivel…
$142,073
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Varsovia, Polonia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 5
200 meters to the PKP Grochów stationModern and minimalist architectureApartments with a wid…
Precio en demanda
Parámetros de las propiedades en Voivodato de Mazovia, Polonia

con Jardín
con Terraza
Baratos
De lujo
