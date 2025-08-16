Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. Piastow
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Piastow, Polonia

3 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Piastow, Polonia
Apartamento 4 habitaciones
Piastow, Polonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Número de plantas 1
Venta Apartamento dúplex único con jardín en Piastów.78.35 m2, 4 habitaciones, planta baja/1…
$280,048
Dejar una solicitud
Agencia
OKEASK
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Apartamento 2 habitaciones en Piastow, Polonia
Apartamento 2 habitaciones
Piastow, Polonia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 4/4
Venta Apartamento en Piastów, ks. Ignacio Skorupki str.Piso de 2 habitaciones (37,70 m2) en …
$144,086
Dejar una solicitud
Agencia
OKEASK
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Apartamento 3 habitaciones en Varsovia, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Varsovia, Polonia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 1/4
Venta 2/3/4/5/6 habitaciones en un nuevo complejo de 4 plantas con 56 apartamentos, con un g…
$167,428
Dejar una solicitud
Agencia
OKEASK
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
