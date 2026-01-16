Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. gmina Rokietnica
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en gmina Rokietnica, Polonia

1 propiedad total found
Propiedad comercial 70 m² en Cerekwica, Polonia
Propiedad comercial 70 m²
Cerekwica, Polonia
Área 70 m²
En venta, una casa en un edificio gemelo con garaje y un edificio de granja en Podpoznanska …
$110,382
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
