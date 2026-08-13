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Propiedades residenciales en venta en gmina Koronowo, Polonia

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1 propiedad total found
Casa en Wilcze, Polonia
Casa
Wilcze, Polonia
Área 223 m²
Venta de una finca única situada en el encantador pueblo de Wilcze (provincia de Wielkopolsk…
$362,308
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Agencia
Zaitseva Estates
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Русский, Polski
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