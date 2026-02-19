Complejo residencial Hollywood

Hollywood — Resort Living by the Sea 🌊🌴✨
Hollywood es un nuevo complejo turístico premium de gran escala situado en la orilla del mar en la bahía de Morphou, zona de Gaziveren, Chipre septentrional.
📍 1.000 metros a una hermosa playa de arena
🚐 Servicio de traslado cómodo a la playa
🚶 A poca distancia del centro de Gaziveren
🏙 Cerca de la ciudad de Lefke
Gaziveren es una pintoresca ciudad costera con infraestructura urbana completa: tiendas, cafeterías, restaurantes y servicios están a su disposición 🌅
-...
📊 Información general sobre proyectos
• Superficie total de construcción: 20.000 m2
• 3 bloques residenciales (A, B, C)
• 724 apartamentos
Un moderno proyecto de estilo resort con amplias terrazas y diversos diseños diseñados para diferentes necesidades de estilo de vida 🌞
-...
🌴 Ocio & Atmósfera
Hollywood ofrece un verdadero estilo de vida de vacaciones:
🏊 Grandes piscinas que se extienden por cada bloque
🌿 Hermoso jardín paisajístico
☀ Espaciosas zonas para tomar el sol
🍹 Bar de piscina y restaurante
💆 SPA Centro
🏋 Gimnasio
-...
✨ Características del proyecto
1️⃣ Alrededor de piscinas a lo largo de cada bloque
2️⃣ Apartamentos en planta baja con acceso directo a piscina y jardín
3️⃣ Acceso a playa de arena equipada
-...
🏖 Infraestructura compleja
• Piscinas al aire libre
• Piscina cubierta climatizada
• Sauna / Hammam
• Gimnasio
• Parques infantiles & deportivos
• Restaurante & bar piscina
• Zonas de barbacoa
• Banda de playa equipada
• Aparcamiento exterior
• Kitesurf 🌊
• Windsurf 🌬
• Servicios de taxi
• Servicio de conserjería
• Servicio de lavandería
• Empresa de gestión profesional
-...
📐 Opciones de apartamento
Estudio de planta baja (con acceso a piscina o jardín)
NET: 30 m2
GROSS: 50 m2
Planta baja 1+1 (con acceso a la piscina)
NET: desde 45 m2
GROSS: 60-65 m2
Estudio — 1er piso
NET: 30 m2
GROSS: 50 m2
1+1 — 1er piso
NET: 45 m2
GROSS: 60-65 m2
Studio — 2nd Floor
NET: 30 m2
GROSS: 50 m2
1+1 — 2nd Floor
NET: 45 m2
GROSS: 60-65 m2
-...
📍 Ubicación
El proyecto se encuentra en una región prometedora con programas de desarrollo estatal aprobados para carreteras y terraplénes 🚧🌊
Cerca de Girne y Nicosia.
Cerca hay un moderno centro médico israelí que ofrece una amplia gama de servicios, desde exámenes rutinarios hasta cardiología, departamentos pediátricos, quimioterapia, cirugía plástica, tecnologías láser y telemedicina 🏥✨
-...
Hollywood no es sólo una residencia — es un estilo de vida de resort todo el año y una fuerte oportunidad de inversión 🌴☀