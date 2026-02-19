  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Lefke Belediyesi
  4. Complejo residencial Hollywood

Complejo residencial Hollywood

Kazivera, Chipre del Norte
de
$109,942
VAT
BTC
1.3077434
ETH
68.5444247
USDT
108 698.3869612
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
37
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 33364
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 19/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Lefke District
  • Ciudad
    Lefke Belediyesi
  • Pueblo
    Kazivera

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    15

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский

Hollywood — Resort Living by the Sea 🌊🌴✨

Hollywood es un nuevo complejo turístico premium de gran escala situado en la orilla del mar en la bahía de Morphou, zona de Gaziveren, Chipre septentrional.

📍 1.000 metros a una hermosa playa de arena
🚐 Servicio de traslado cómodo a la playa
🚶 A poca distancia del centro de Gaziveren
🏙 Cerca de la ciudad de Lefke

Gaziveren es una pintoresca ciudad costera con infraestructura urbana completa: tiendas, cafeterías, restaurantes y servicios están a su disposición 🌅

-...

📊 Información general sobre proyectos

• Superficie total de construcción: 20.000 m2
• 3 bloques residenciales (A, B, C)
• 724 apartamentos

Un moderno proyecto de estilo resort con amplias terrazas y diversos diseños diseñados para diferentes necesidades de estilo de vida 🌞

-...

🌴 Ocio & Atmósfera

Hollywood ofrece un verdadero estilo de vida de vacaciones:

🏊 Grandes piscinas que se extienden por cada bloque
🌿 Hermoso jardín paisajístico
☀ Espaciosas zonas para tomar el sol
🍹 Bar de piscina y restaurante
💆 SPA Centro
🏋 Gimnasio

-...

✨ Características del proyecto

1️⃣ Alrededor de piscinas a lo largo de cada bloque
2️⃣ Apartamentos en planta baja con acceso directo a piscina y jardín
3️⃣ Acceso a playa de arena equipada

-...

🏖 Infraestructura compleja

• Piscinas al aire libre
• Piscina cubierta climatizada
• Sauna / Hammam
• Gimnasio
• Parques infantiles & deportivos
• Restaurante & bar piscina
• Zonas de barbacoa
• Banda de playa equipada
• Aparcamiento exterior
• Kitesurf 🌊
• Windsurf 🌬
• Servicios de taxi
• Servicio de conserjería
• Servicio de lavandería
• Empresa de gestión profesional

-...

📐 Opciones de apartamento

Estudio de planta baja (con acceso a piscina o jardín)

NET: 30 m2
GROSS: 50 m2

Planta baja 1+1 (con acceso a la piscina)

NET: desde 45 m2
GROSS: 60-65 m2

Estudio — 1er piso

NET: 30 m2
GROSS: 50 m2

1+1 — 1er piso

NET: 45 m2
GROSS: 60-65 m2

Studio — 2nd Floor

NET: 30 m2
GROSS: 50 m2

1+1 — 2nd Floor

NET: 45 m2
GROSS: 60-65 m2

-...

📍 Ubicación

El proyecto se encuentra en una región prometedora con programas de desarrollo estatal aprobados para carreteras y terraplénes 🚧🌊

Cerca de Girne y Nicosia.

Cerca hay un moderno centro médico israelí que ofrece una amplia gama de servicios, desde exámenes rutinarios hasta cardiología, departamentos pediátricos, quimioterapia, cirugía plástica, tecnologías láser y telemedicina 🏥✨

-...

Hollywood no es sólo una residencia — es un estilo de vida de resort todo el año y una fuerte oportunidad de inversión 🌴☀

Localización en el mapa

Kazivera, Chipre del Norte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Casa del Mare Project
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$315,106
Barrio residencial Exquisite
Lapithos, Chipre del Norte
de
$493,950
Complejo residencial Hawaii Homes
Akanthou, Chipre del Norte
de
$225,448
Barrio residencial Lilium Park
Agios Sergios, Chipre del Norte
de
$177,315
Apart - hotel Hera Luxury Resort Casino
Agios Theodoros, Chipre del Norte
de
$233,681
Está viendo
Complejo residencial Hollywood
Kazivera, Chipre del Norte
de
$109,942
VAT
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Barrio residencial Elite Residence
Barrio residencial Elite Residence
Barrio residencial Elite Residence
Barrio residencial Elite Residence
Barrio residencial Elite Residence
Mostrar todo Barrio residencial Elite Residence
Barrio residencial Elite Residence
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$131,813
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 15
Presentamos a su atención el complejo residencial "Elite Residence", situado en el pintoresco distrito de Karaoglanoglu de Kyrenia, Chipre del Norte. Este moderno complejo ofrece una variedad de apartamentos de uno a tres dormitorios, una superficie de 60 m2 y un costo de £139,950.Las ventaj…
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Irina
Barrio residencial Irina
Barrio residencial Irina
Barrio residencial Irina
Barrio residencial Irina
Barrio residencial Irina
Lapithos, Chipre del Norte
de
$310,302
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Exquisite
Barrio residencial Exquisite
Barrio residencial Exquisite
Barrio residencial Exquisite
Barrio residencial Exquisite
Barrio residencial Exquisite
Lapithos, Chipre del Norte
de
$493,950
Año de construcción 2026
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir