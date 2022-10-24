Los analistas prevén un descenso de la actividad turística en España. Esto se debe al llamado «plan verde de la Unión Europea», que se implementará hasta el 2030. Para saber cómo afectará esto a la industria del turismo, siga leyendo.

De este modo, la Unión Europea planea en los próximos ocho años reducir las emisiones de carbono en un 55%. ¿Qué van a hacer para lograrlo?: 1) reducir el número de vuelos; 2) utilizar combustible de aviación sostenible. Como consecuencia, Los precios de los pasajes aéreos subirán. Hablando específicamente de España (que depende mucho del turismo), los expertos hablan de una pérdida del orden de once millones de turistas el próximo año.

¿Qué opinan de todo esto en la propia España?Javier Gándara, presidente de la asociación de aerolíneas del país, dice que en España se comparten los valores de la UE, pero considera que para su consecución es necesario implementar otras soluciones más eficientes. El funcionario por ahora no ha explicado cuáles precisamente.

En general, si el plan de la UE es efectivo sigue siendo una pregunta sujeta al debate. Al menos, si es necesaria tanta urgencia en su ejecución. En un informe reciente de Bloomberg, por ejemplo, se dice que, ante todo, existe la necesidad de resolver el problema de los aviones privados. Más bien, con su popularidad, que recientemente se ha vuelto extremadamente alta entre las personas ricas. Y esto ya está contaminando el aire a una escala mucho mayor.