Adosados en Venta en La Valeta, Malta

2 propiedades total found
Adosado Adosado 1 habitacion
La Valeta, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
VALLETTA: Una hermosa casa adosada en la capital se vende totalmente amueblada. Esta propied…
Precio en demanda
Adosado Adosado 1 habitacion
La Valeta, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Valletta Townhouse ideal para B n b o inversión de alquiler que comprende un salón. Cocina s…
Precio en demanda
Parámetros de las propiedades en La Valeta, Malta

Baratos
De lujo
