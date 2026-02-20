Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Villas en venta en Male Atoll, Maldivas

4 propiedades total found
Villa 2 habitaciones en Male Atoll, Maldivas
Villa 2 habitaciones
Male Atoll, Maldivas
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Ocean Front Villa, la villa tiene acceso directo al océano a la izquierda del hotel.Superfic…
$524,829
Villa 2 habitaciones en Male Atoll, Maldivas
Villa 2 habitaciones
Male Atoll, Maldivas
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Ocean Villas se encuentra directamente en el océano, en la parte más apartada del proyecto, …
$483,287
Villa 2 habitaciones en Male Atoll, Maldivas
Villa 2 habitaciones
Male Atoll, Maldivas
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Garden Villa es un loft de dos niveles con mayor privacidad, situado en la segunda línea del…
$461,410
Villa 3 habitaciones en Thulusdhoo, Maldivas
Villa 3 habitaciones
Thulusdhoo, Maldivas
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Número de plantas 1
🌴 Invertir en el Paraíso: Villas Privadas en Maldivas Directamente desde el DesarrolladorUna…
$415,433
Parámetros de las propiedades en Male Atoll, Maldivas

