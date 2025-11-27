Villa Villas with direct ocean access at the Radisson RED hotel complex.

Ocean Front Villa, la villa tiene acceso directo al océano a la izquierda del hotel.
Participación directa en un proyecto con ingresos garantizados en dólares en un nicho completamente nuevo del mercado turístico de Maldivas con la máxima demanda y sin competencia.
Condiciones de inversión:
Alquiler ROI hasta 18%
Gestión hotelera devuelve por año bajo la dirección de la marca #1 global.
¡Reventa ROI hasta un 70%!
Estrategia FLIPPING - ¡Lo calcularemos individualmente! ¡Ingrese hasta un 70% por año!
Garantía de devolución!
¡Si sus planes cambian, compraremos la propiedad de nuevo de usted por precio de compra completo!
¡Conviértete en copropietario de un hotel gestionado por la marca #1 de estilo de vida internacional en Maldivas!
Villas en venta:
Habitaciones para la venta:
Opciones de pago:
Plan de instalación sin intereses
15% de descuento con 100% de pago
El complejo será el primer proyecto de alta calidad en Thulusdhoo, con infraestructura completa, servicio y diseño que cumple con los estándares internacionales de 4 estrellas.
Thulusdhoo es una pequeña isla habitada a 30 minutos de Male. Ya cuenta con infraestructura turística básica: casas de huéspedes, albergues de surf y pequeños hoteles de 2-3 estrellas.
Debido a la falta de competencia en este segmento, el proyecto atraerá todo el tráfico turístico en su categoría.
Características del proyecto:
Título: 50 años + 49 años
Construcción:
Infraestructura de proyectos:
Según STR y Colliers, los hoteles de marca demuestran:
Serie de precios con la mayor demanda y sin competencia:
Rendimiento de alquiler: 15%-18%
Máxima eficiencia operativa gracias a la marca, la gestión profesional y el flujo turístico establecido garantiza rendimientos por encima del promedio para los resorts.