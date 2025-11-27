  1. Realting.com
  2. Maldivas
  3. Malé
  Villa Villas with direct ocean access at the Radisson RED hotel complex.

Villa Villas with direct ocean access at the Radisson RED hotel complex.

Male, Maldivas
$522,100
14
ID: 32947
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/11/25

Localización

  • País
    Maldivas
  • Ciudad
    Malé

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Ocean Front Villa, la villa tiene acceso directo al océano a la izquierda del hotel.

  • Superficie total: 53 m2
  • Terraza: 14 m2 + piscina

Participación directa en un proyecto con ingresos garantizados en dólares en un nicho completamente nuevo del mercado turístico de Maldivas con la máxima demanda y sin competencia.

Condiciones de inversión:

Alquiler ROI hasta 18%
Gestión hotelera devuelve por año bajo la dirección de la marca #1 global.

¡Reventa ROI hasta un 70%!
Estrategia FLIPPING - ¡Lo calcularemos individualmente! ¡Ingrese hasta un 70% por año!

Garantía de devolución!
¡Si sus planes cambian, compraremos la propiedad de nuevo de usted por precio de compra completo!

¡Conviértete en copropietario de un hotel gestionado por la marca #1 de estilo de vida internacional en Maldivas!

Villas en venta:

  • Garden Villa - EUR 390,000
  • Ocean Villa - 420.000 euros
    Ocean Front Villa - EUR 450.000

Habitaciones para la venta:

  • Estándar - 179.000 EUR
  • Junior Suite - 295.000 EUR
  • Suite - 365.000 EUR

Opciones de pago:

Plan de instalación sin intereses

  • Pago de baja del 30%.
  • Asegure el mejor precio ahora.
  • En el lanzamiento oficial de las ventas, se firma un contrato con plan de instalación sin intereses.

15% de descuento con 100% de pago

  • 100% de pago al firmar el contrato.
  • 15% de descuento en el precio de la unidad base.
  • *Adopción garantizada al finalizar la construcción.

El complejo será el primer proyecto de alta calidad en Thulusdhoo, con infraestructura completa, servicio y diseño que cumple con los estándares internacionales de 4 estrellas.

Thulusdhoo es una pequeña isla habitada a 30 minutos de Male. Ya cuenta con infraestructura turística básica: casas de huéspedes, albergues de surf y pequeños hoteles de 2-3 estrellas.

Debido a la falta de competencia en este segmento, el proyecto atraerá todo el tráfico turístico en su categoría.

Características del proyecto:

Título: 50 años + 49 años

  • 97 habitaciones de hotel de 34 m2
  • 42 villas terrestres con acceso al mar
  • 2 salas de conferencias y una sala de reuniones - área total 170 m2
  • Entretenimiento e infraestructura comercial - más de 2.000 m2

Construcción:

  • Comienzo: Q1 2026
  • Finalidad: 2028

Infraestructura de proyectos:

  • Restaurante Panorama y terraza con vistas al mar
  • Bar de vestíbulo y zona de coworking
  • Sala de cine y medios
  • Boutique y showroom para marcas locales
  • Sala de juegos para niños
  • Gimnasio y zona de yoga al aire libre
  • SPA complejo y terraza de relajación
  • Zona de juegos y salas de salón
  • Restaurante flotante sobre el agua
  • Complejo de spa flotante

Según STR y Colliers, los hoteles de marca demuestran:

  • 18-25% mayores tasas de ocupación que las propiedades no de cadena y de marca
  • 30-40% más alto ADR (promedio de tasa diaria) en categorías comparables
  • Servicio transparente, marketing y normas de presentación de informes

Serie de precios con la mayor demanda y sin competencia:

  • El proyecto se está ejecutando en el rango de 200-$350 por habitación y $400-$600 por villa.
  • Este es el segmento menos saturado del mercado de Maldivas, donde la demanda supera constantemente la oferta, y las tasas de ocupación son tradicionalmente más altas que en formatos de lujo y presupuesto (STR Global, 2023).

Rendimiento de alquiler: 15%-18%

Máxima eficiencia operativa gracias a la marca, la gestión profesional y el flujo turístico establecido garantiza rendimientos por encima del promedio para los resorts.

Localización en el mapa

Male, Maldivas

